Полиция в Москве задержала противников строительства Юго-Восточной хорды, в том числе женщину с двухлетним ребенком

У станции МЦД «Курьяново» в Москве задержали восемь противников строительства Юго-Восточной хорды, в том числе активистку с двухлетним ребенком. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала одна из задержанных Оксана Милашина.

Обновлено. Всех задержанных отпустили из полиции, с Милашиной взяла объяснение инспектор комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам Милашиной, активисты стояли у автомобиля, который ночью кто-то повредил, и обсуждали его эвакуацию, когда приехали полицейские.

Они «объяснили свои действия ориентировкой: якобы возле подозрительного автомобиля собираются подозрительные граждане», пишет «ОВД-Инфо». По информации издания, всех везут в ОВД «Печатники».

Задержанный муниципальный депутат Печатников Сергей Власов, сказал «Медиазоне», что станцию «Курьяново» после часа дня 13 июля должен открывать мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал изданию немного другую версию, чем Милашина сообщила «ОВД-Инфо». По словам депутата, активисты приехали к станции до ее открытия на микроавтобусе с надписью «Оборона склона». «Так они хотели выступить против строительства Южно-восточной хорды», — поясняет «Медиазона».

Активисты отошли от автомобиля, а когда вернулись, обнаружили проколотое колесо. Кроме того, машина не заводилась. После этого они вызвали полицию, которая их и задержала.

Противники строительства Юго-Восточной хорды утверждают, что ее прокладывают в том числе по территории могильника ядерных отходов Московского завода полиметаллов.

Активисты и местные жители переживают, что строители повредят могильник, и радиоактивная пыль распространится по всей Москве. Как заявляла Москомархитектура, «часть Юго-Восточной хорды, которая проектируется, не затрагивает участки со старыми радиоактивными отходами».