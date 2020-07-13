«Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций». Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров в России

Российский совет торговых центров, объединяющий владельцев ТЦ, предупредил о возможном закрытии четверти объектов по всей стране из-за последствий антикоронавирусных мер.

«Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами», — отметили в организации.

РСТЦ обратился в правительство с просьбой предоставить субсидии, а также льготы и отсрочки по федеральным и региональным налогам.

Торговые центры по всей России были закрыты в конце марта. В некоторых регионах они не работают до сих пор, в большинстве других — возобновили работу в ограниченном режиме.