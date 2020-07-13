Фигурант питерского дела «Сети» Юлий Бояршинов подал иск на 400 тысяч рублей из-за условий содержания в СИЗО

Фигурант петербургского Юлий Бояршинов подал иск в суд с требованием компенсации из-за нарушения условий содержания в СИЗО. Об этом сообщает Znak.com.

Как рассказала защитник Ольга Кривонос, у Бояршинова в камере из-за перенаселенности отсутствовали личное пространство, спальное место и места для приема пищи. Помимо этого, он подвергался угрозам и побоям со стороны других заключенных.

Сумма иска составляет 400 тысяч рублей.

Юлий Боярншинов в конце июня получил пять с половиной лет лишения свободы в рамках дела «Сети» в Санкт-Петербурге — его признали виновным в участии в террористическом сообществе и в незаконном хранении взрывчатки. В ходе процесса он признал вину.