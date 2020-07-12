В UFC появился второй российский чемпион после Хабиба Нурмагомедова. Петр Ян завоевал титул в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории. В поединке за чемпионский титул, состоявшемся в Абу-Даби, Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде.

27-летний Петр Ян стал вторым россиянином — действующим обладателем чемпионского пояса UFC после Хабиба Нурмагомедова, который в 2018 году завоевал титул в легком весе.

Бой в защиту титула Ян планирует провести в октябре.