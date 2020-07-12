Главного редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Главному редактору телеканала «Царьград» Дарье Токаревой назначены два административных штрафа по 60 тысяч рублей каждый по статье КоАП о фейковых новостях.

Решение о штрафах вынесла мировая судья Мария Бурая, следует из материалов в картотеке судов, на которые обратило внимание «МБХ медиа».

Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции, в том числе о механизмах ее распространения и вакцинации от нее.

О каких именно материалах идет речь, не уточняется, сообщается лишь, что они выходили 25 и 26 марта. Главный редактор «Царьграда» в ходе разбирательства указывала, что в статьях содержалось оценочное суждение и мнение эксперта, и что они были удалены с сайта.

Мировая судья тем не менее решила, что «выражение мнения по какой-либо теме или публикация мнения иного лица» не освобождает редакцию, журналиста или главреда СМИ от ответственности.

Часть 9 статьи 13.15 КоАП, по которой оштрафовали главного редактора «Царьграда» появилась в Кодексе административных правонарушений в марте 2019 года. Последнее время ее часто используют для наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе. В частности, именно по этой статье был оштрафован бывший схиигумен Сергий, объявивший, что проклинает тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса.