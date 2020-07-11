Присяжные в США признали россиянина Евгения Никулина виновным во взломе LinkedIn в 2012 году

Жюри присяжных в Сан-Франциско признало предполагаемого хакера Евгения Никулина виновным по делу о взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. Об этом сообщает Courthouse News Service.

Также присяжные назвали Никулина виновным в краже 117 миллионов учетных записей. В обвинении девять пунктов, присяжные сочли, что Никулин виновен по каждому из них.

Как пишет Bloomberg, Никулин «уже много лет находится в различных тюрьмах, и это непрекращающееся конституционное нарушение».

Приговор предполагаемому хакеру вынесут 29 сентября. Ему грозит несколько десятков лет тюрьмы, в том числе до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.

Bloomberg напоминает, что кража данных 117 миллионов пользователей — одна из крупнейших утечек в истории США.

Никулина задержали в Чехии по запросу США в 2016 году. В 2018-м его выдали Соединенным Штатам.