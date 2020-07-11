Илон Маск обошел Уоррена Баффетта в рейтинге богатейших людей мира

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск занял седьмое место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg с состоянием 70,5 миллиарда долларов. 10 июля его состояние увеличилось на 6,1 миллиарда после того, как акции Tesla подорожали на 11%.

49-летний Маск обошел в списке богатейших людей мира председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, чье состояние оценивается в 69,2 миллиарда долларов. Среди прочего Маск опередил в рейтинге сооснователя Oracle Ларри Эллисона и сооснователя Google Сергея Брина.

Илон Маск, как указывает Bloomberg, владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния.

Акции Tesla в этом году выросли на 269%. 10 июля на бирже за одну акцию автопроизводителя предлагали 1544,65 доллара.