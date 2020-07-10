ТАСС сообщил о блокировке счетов Ивана Сафронова и его родственников. В суде это отрицают

Обновление. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили «Открытым медиа», что суд не выносил постановлений об аресте или блокировке счетов Ивана Сафронова.

Банковские счета журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, заблокированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, также заблокированы счета матери Сафронова, сестры и ее мужа. В квартирах у родственников журналиста прошли обыски, но сами они не задерживались и процессуального статуса по делу не имеют, добавил собеседник агентства.

Адвокат Иван Павлов подтвердил «Эху Москвы», что счета Ивана Сафронова и его семьи были заблокированы по просьбе следствия. Защитник расценивает это как «давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты». Позже в беседе с ТАСС Павлов сказал, что не может подтвердить или опровергнуть сведения о блокировке счетов: «Пока меня не уведомляли о том, что это произошло».

Другой адвокат Сафронова Евгений Смирнов заявил «Открытым медиа», что родственники задержанного пока не сталкивались с проблемами при оплате по картам.

Бывшего репортера «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали и арестовали по подозрению в госизмене 7 июля. ФСБ обвиняет его в передаче секретных сведений чешской разведке. Обвинения, по данным «Коммерсанта», строятся на данных Службы внешней разведки, следившей за перепиской журналиста. Сафронов отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.