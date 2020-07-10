Капитана ФСБ приговорили к условному сроку по обвинению в разглашении гостайны

1-й Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил капитана ФСБ России Анну Соловьеву к трем годам лишения свободы условно, признав ее виновной в государственной тайны.

Суд установил, что в 2015-2016 годах Соловьева через базу ФСБ получила данные об абонентах сотовой связи, в том числе об их соединениях и местоположении, и передала эти сведения гражданскому лицу. Соловьевой инкриминировали семь эпизодов разглашения гостайны, следует из карточки дела. Подсудимая вину не признала.

Суд назначил ей условное наказание, учтя смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств. Соловьевой также запретили два года работать в органах власти. Адвокат сотрудницы ФСБ сообщил, что, скорее всего, приговор будет обжалован.

Глава организации Иван Павлов заявил, что вынесенное решение «в пределах прецедентной практики»: условное наказание назначают почти всегда, если человека впервые привлекли к уголовной ответственности по статье о гостайне.

За десять лет в России число уголовных дел по статьям, связанным с работой контрразведки, выросло в пять раз, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, которую приводит «Медиазона». Если за 2009 год в России возбудили 12 таких дел, то в 2019-м — 62. Количество дел по статье о разглашении гостайны за это время выросло с восьми до 46.