Глава Роспотребнадзора упрекнула россиян в беспечной радости от отечественных курортов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что люди, обрадовавшиеся возможности поехать на российские курорты, забывают о защите от COVID-19. Слова Поповой приводит «Интерфакс».

«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», — сказала Попова в эфире «России-1».

Черноморское побережье Краснодарского края и Крым 1 июля начали туристический сезон.

Как писал Forbes со ссылкой на статистику Aviasales, в июле доля бронирований билетов в Сочи и Крым составляла 17,5% (в 2019-м — 9,2%). «При закрытых границах никакого другого варианта и нет: люди хотят отдыхать», — сказали изданию в пресс-службе сервиса.

Россия закрыла границы в конце марта из-за эпидемии COVID-19.