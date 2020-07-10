Аэропорты Москвы объявили о готовности возобновить международные перелеты

Внуково, Шереметьево и Домодедово готовы к возобновлению международных перелетов с 15 июля 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах аэропортов.

Домодедово, в частности, направил соответствующее уведомление в Росавиацию, сказали агентству в пресс-службе аэропорта.

Росавиация, в свою очередь, сообщила, что ведет переговоры о возобновлении перелетов, не уточнив, с какими странами.

Ведомство также утверждает, что «авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения». Каких-либо дат в сообщении Росавиации нет.

Вице-премьер Татьяна Голикова 10 июля объявила, что 15 июля Россия начнет процесс возобновления международных перелетов. Речь о тех странах, где в течение двух недель в среднем число случаев заболевания COVID-19 не превышает 40 на тысячу человек.

Роспотребнадзор, по данным РБК, назвал девять стран Европы, а также Монголию, Вьетнам, Китай и Шри-Ланку теми государствами, гражданам которых ведомство готово разрешить въезд в РФ.