Верховный суд прекратил производство по иску умершего главы Чувашии к Владимиру Путину

Верховный суд РФ прекратил производство по иску о восстановлении в должности бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с его смертью, сообщает «Интерфакс».

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. В январе 2020 года Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия». После этого Игнатьев подал на президента в суд, пытаясь оспорить увольнение.

18 июня стало известно о смерти Игнатьева, который был ранее госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией. Сообщалось, что у него обнаружили коронавирус.

Отстранение Игнатьева от должности последовало после двух скандалов с его участием. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть, а позже на публичном мероприятии заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины.