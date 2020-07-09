Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на годовой отчет НСПК (.pdf) сообщает «Интерфакс»;

Как уточняет агентство, в 2018-м на те же цели НСПК потратила 1,6 миллиарда рублей. В пресс-службе НСПК агентству «отказались комментировать динамику рекламных расходов».

В годовом финансовом отчете компании, среди прочего, сказано, что в 2019-м НСПК провела «две имиджевые кампании» платежной системы «Мир». Главным каналом для обеих кампаний было федеральное ТВ.

«В основе [рекламного] сообщения лежал тот факт, что когда мы покупаем товар, то он становится частью нашей жизни, мы делаем его своим. И карта ПС (платежной системы — прим. „Медузы“) „Мир“ помогает нам в этом», — пишут авторы годового отчета НСПК.

По данным НСПК, охват первой кампании (она шла — «с мая по июнь» 2019-го) составил 106 миллионов человек, второй (шла «сентября по октябрь») — 101 миллион человек.

Как утверждает НСПК, в декабре 2019-го узнаваемость бренда «Мир» составляла 90% по сравнению с 78% годом ранее, а известность — 46% против 31% в декабре 2018-го.

По данным портала Sostav.ru, которые приводит «Интерфакс», в России крупнейшим рекламодателем из финансовых организаций в 2019 году стал Тинькофф банк. Его годовой рекламный бюджет оценивается в 2,7 миллиарда рублей. Сбербанк в 2019-м потратил на рекламу 2,5 миллиарда рублей, пишет агентство.

«Интерфакс» уточняет, что НСПК в отчете указывает совокупные расходы на рекламу, маркетинг и PR, а в рейтинге «Состава» учитывалось только размещение рекламы на ТВ, в интернете, на радио, а также наружная реклама.