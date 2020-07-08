Бывший глава Nissan Карлос Гон заплатил почти миллион долларов организаторам своего побега в Ливан

Бывший глава Nissan Карлос Гон перед своим побегом из Японии в Ливан в ящике для музыкальных инструментов заплатил 862 тысячи долларов компании, которая принадлежит американцу Питеру Тейлору — одному из двух предполагаемых организаторов его побега. Такие данные привела прокуратура США.

По данным обвинения, перевод был сделан в сентябре 2019 года — за три месяца до побега.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов. Тогда же его уволили с поста главы совета директоров Nissan. В марте 2019 года Гона освободили под залог, а в декабре он бежал из страны: Гона в кейсе для музыкальных инструментов принесли в бизнес-джет, который улетел в Турцию. Там топ-менеджер пересел на самолет, который летел в Ливан. В Ливане Гон заявил, что бежал из Японии, так как не верил в справедливый суд в этой стране. Сейчас он находится в Ливане под подпиской о невыезде, власти отслеживают его перемещения.

Питер Тейлор и его отец Майкл были задержаны в США в рамках дела Карлоса Гона в конце мая по подозрению в помощи в организации его побега.

В мае в Турции также утвердили обвинительные заключения в отношении четырех пилотов и двух бортпроводников, заподозренных в причастности к побегу Гона.

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