Ханты-Мансийский автономный округ вышел на второе место по числу новых случаев COVID-19, выявленных в России за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6368 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6611 заболевших. Всего в России с момента начала распространения коронавируса заразились 694 230 человек.

Больше всего заразившихся выявлено за сутки в Москве (+626). На втором месте по числу новых случаев COVID-19 находится Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки выявлено 283 новых случаев коронавирусной инфекции. На третьем месте — Санкт-Петербург с 278 новыми случаями за сутки.

Умерли за прошедшие сутки 198 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с момента начала эпидемии скончались 10 494 человека, заразившихся коронавирусом.

Всего выздоровели 463 880 человек, болевших COVID-19, в том числе 9551 человек был выписан из больниц за прошедшие сутки.

За сутки проведено 202 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Днем ранее сообщалось о 265 тысячах тестов. Всего с момента начала эпидемии COVID-19, по данным Роспотребнадзора, сделано 21,5 миллиона тестов на коронавирус.