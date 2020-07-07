Шереметьево возобновит работу международного терминала D с 27 июля
Источник: Интерфакс
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Аэропорт Шереметьево с 27 июля возобновит работу международного терминала D, закрытого на время пандемии ковида.
Также с 15 июля в аэропорту возобновляется движение поездов, соединяющего южный (D, E, F) и северный (C и B) терминальные комплексы.
Терминал D был закрыт 1 апреля на фоне прекращения международного авиасообщения. В конце марта были закрыты еще два других международных терминала — E и C.
Международное авиасообщение закрыто на неопределенный срок. Пока официальной информации о его возобновлении не было.