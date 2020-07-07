СБУ Украины заявила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве

Служба безопасности Украины объявила о задержании мужчины, который, по данным спецслужбы, на протяжении шести лет курировал ДНР по линии Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Задержанный, которого называют К., является гражданином Украины, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в создании террористической группировки.

В СБУ заявляют, что у них есть записи телефонных переговоров К., в которых упоминаются фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.