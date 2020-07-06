В Красноярском крае отправили в отставку главврача районной больницы. Там от COVID-19 умерла врач, которой отказывали в помощи

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае Константин Гулаков отправлен в отставку по итогам проверки, которую в больнице провел краевой Минздрав. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку организовали после того, как пациенты Уярской больницы пожаловались на условия пребывания там, нехватку лекарств и аппаратов ИВЛ. Специалисты Минздрава Красноярского края 3 июля посетили больницу и пришли к выводу, что там нерационально используют кадровые ресурсы, плохо соблюдают меры по защите от коронавируса и некорректно ведут статистику.

Краевой Минздрав также заявил ТАСС, что вместе с Роспотребнадзором проводит расследование по факту смерти врача-гинеколога Уярской больницы Галины Лебедевой, которая умерла 2 июля от COVID-19.

Ранее дочь Лебедевой рассказала, что ее мать контактировала с коронавирусными больными в приемном покое, а больница не обеспечивала ее средствами защиты. Когда же врач заболела сама, на работе ей сначала отказывались делать КТ, не предложили госпитализацию, а позднее не хотели класть в реанимацию.

В «Списке памяти» — неофициальном перечне российских медиков, которые умерли от коронавируса, — на 6 июля значится 555 имен.