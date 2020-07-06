Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей

Тверской суд Москвы отправил под арест замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.

Лукашевич арестована до 16 августа. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году Минобрнауки заключило контракт с коммерческой фирмой на поставку услуг. Они не были оказаны, а средства, выделенные на их оплату — более 50 миллионов рублей — были похищены.

Лукашевич стала замминистра образования в 2018 году. В 2015 году она работала генеральным директором в коммерческой фирме, которая в течение года заключила пять контрактов с ведомством на общую сумму более 49 миллионов рублей.