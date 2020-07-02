СК отказался возбуждать дело о смерти жителя Екатеринбурга, застреленного сотрудниками Росгвардии
Следственное управление СК по Свердловской области отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению родителей жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили бойцы Росгвардии. Об этом говорится в сообщении «Зоны права», поступившем в «Медузу».
Ведомство не нашло признаков преступления в обстоятельствах смерти Таушанкова. Дело требовали возбудить его родители.
Сотрудники Росгвардии застрелили Таушанкова в ночь на 1 июня в его квартире — они пытались провести обыск в его квартире после того, как мужчину заподозрили в краже нескольких рулонов обоев. В Таушанкова выстрелили семь раз, он умер на месте — в Росгвардии утверждали, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал сотрудников.
СК расследует дело против самого убитого по статье о применении насилия к представителю власти — один из росгвардейцев утверждал, что Таушанков держал в одной руке кухонный нож, в другой — газовый баллончик.
Суд признал, что обыск в квартире у Таушанкова был незаконным, так как у росгвардейцев не было соответствующего постановления от полицейского следователя.
Вместе с тем, в СК указали, что доводы, изложенные в обращении, будут тщательным образом проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое (та самая история о хищении рулонов обоев) и применении насилия в отношении силовиков, по которому погибший Владимир Таушанков является подозреваемым.