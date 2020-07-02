Корреспонденты «Би-би-си» вынесли бюллетени с избирательных участков. Но в протоколах УИК это не отразили

Пятеро корреспондентов «Русской службы Би-би-си» во время голосования по поправкам к Конституции в качестве эксперимента вынесли с участков бюллетени, но в трех случаях в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий (УИК) эту информацию не отразили.

В протоколах УИК нет граф для вынесенных бюллетеней, но, если их вынесли, в документах должно быть указано, что число бюллетеней в урнах для голосования меньше количества выданных бюллетеней.

На избирательных участках № 43, 2145 и 2748 в протоколах УИК факт выноса бюллетеней не отмечен: на них число выданных бюллетеней совпадает с числом бюллетеней в урнах, следует из данных ГАС «Выборы». В двух случаях из трех члены комиссии видели, как журналисты выносили бюллетени.

На двух участках № 31 и 2240, где корреспонденты «Би-би-си» также провели эксперимент, информацию о вынесенных бюллетенях отразили в итоговых протоколах.

Отсутствие информации о вынесенных бюллетенях в протоколах говорит о том, что итоговый документ о результатах выборов на конкретном участке недостоверен, заявил эксперт по избирательному праву . Действия комиссии могут содержать признаки уголовного преступления — фальсификации итогов голосования, считает специалист по избирательному праву, юрист «Апологии протеста» Анна Бочило.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил журналистам «Би-би-си», что «или вы провоцировали, или вы сейчас говорите неправду, или было некорректное действие со стороны комиссии». Он предложил обратиться в полицию.

В Мосгоризбиркоме заявили, что на участках, которые упомянули журналисты, указано корректное число бюллетеней. «Неучтенных или утраченных бюллетеней выявлено не было… Информация, изложенная в сообщении, объективного подтверждения не нашла», — заявили во МГИК. Также представители комиссии предложили журналистам «представить оригиналы документов, выдаваемых ими за бюллетени для голосования, в Мосгоризбирком для проведения дополнительной проверки».

На участках № 43, 2145 и 2748 это не комментировали.