Для товаров российских продавцов на AliExpress и Tmall появится возможность бесплатной доставки

Товары российских продавцов на платформах AliExpress и Tmall можно будет заказать с бесплатной доставкой, пишут «Ведомости». Например, в Москве доставка будет бесплатной в пункты выдачи заказов и постаматы при сумме заказа от 500 рублей, а курьером — при сумме заказа от 2500 тысячи рублей.

В других регионах будут свои пороги для бесплатной доставки, рассказали изданию представители логистического оператора «Цайняо», входящего в Alibaba Group.

«Цайняо», сообщили собеседники издания, предоставит российским продавцам субсидии на 60 рублей за каждый заказ, в обмен на которые они должны будут ввести бесплатную доставку. Бесплатной, по подсчетам «Цайняо», будет доставка более половины заказов российских продавцов, цена доставки остальных будет около 100 рублей.

На AliExpress, по данным на конец I квартала 2020 года, работало более 10 тысяч продавцов из России.

В России AliExpress представляет AliExpress Russia — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).