Противники изменения Конституции объявили на Пушкинской площади «встречу» после голосования

Представители встретятся на Пушкинской площади в Москве, «чтобы обсудить итоги голосования» по поправкам к Конституции. Об этом сообщается в твиттере кампании.

Участники «Нет» предполагают, что их «единомышленники придут на площади своих городов».

Движение также призвало сфотографировать бюллетень и выложить фото в соцсети, чтобы «показать всем — и самим себе — как нас много».

На твиттер кампании подписаны чуть больше полутора тысяч человек. За час (к 13:00 мск) первый твит из треда про встречу на Пушкинской набрал два ретвита и 21 лайк. В фейсбуке и «ВКонтакте» у движения примерно по три тысячи подписчиков.

Голосование — электронное и «физическое», на участках — по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня, 1 июля — основной день голосования. Электронное голосование закончилось 30 июня.