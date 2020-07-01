Генпрокуратура потребовала удалить с ютьюба видео схиигумена Сергия с призывом бойкотировать голосование по Конституции

Генпрокуратура потребовала удалить с ютьюба видеообращение схиигумена Сергия, в котором он призвал жителей России не участвовать в голосовании по поправкам в Конституции. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря схиигумена Всеволода Могучева и копию уведомления Роскомнадзора.

Генпрокуратура признала недостоверными слова священника о том, что «через поправки в Конституцию… будет узаконена рабовладельческая власть… власть будущего антихриста и его слуг».

Также ведомство сочло недостоверным утверждение схиигумена о том, что Россией правят хасиды — представители одного из течений иудаизма.

Один из самых известных священников на Урале схиигумен Сергий в мае был запрещен в служении из-за радикальных взглядов на эпидемию COVID-19. 16 июня схиигумен при поддержке казаков захватил Среднеуральский женский монастырь — основанную им обитель — и отстранил настоятельницу.

Ранее Сергия вызвали на церковный суд из-за того, что он ослушался патриарха Кирилла, а полиция усмотрела в одной из его проповедей признаки экстремизма.