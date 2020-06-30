В Москве временно ограничили возможность оплатить парковку
В Москве в связи с профилактическими работами временно ограничили возможность оплатить парковку. До окончания работ штрафы не выписываются и не взимаются. Об этом сообщил сайт «Московский паркинг».
«Приносим извинения за неудобства. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.
Как пишет «Интерфакс», в центре Москвы у паркоматов стали собираться водители. Многие получили уведомления о завершении парковки и не смогли ее продлить ни через паркоматы, ни через приложение. Многие пытаются дозвониться на горячую линию «Московского паркинга».
По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.
1 июля, который объявлен выходным из-за голосования по новой Конституции, парковка в Москве будет бесплатной.