Биржевой курс евро поднялся выше 80 рублей впервые за полтора месяца

Курс евро на торгах на Московской бирже 30 июня поднялся выше отметки 80 рублей — впервые с 14 мая.

В ходе торгов во второй половине дня евро стоил 80,02 рубля, однако затем рубль чуть укрепил позиции. По состоянию на 17:33 мск, единая европейская валюта торговалась по 79,93 рубля, на 1,27 рубля больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Доллар на Московской бирже также подорожал к российской валюте. По состоянию на 17:35 мск доллар стоил 71,27 рубля, подорожав с открытия торгов на 1,29 рубля.

Снижение курса российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне вечером 30 июня стоила 41,09 доллара за баррель (-1,48%).