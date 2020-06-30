Американца, обвиняемого в России в контрабанде наркотиков из-за покупки чистящего средства, вывезли на родину

Американское посольство эвакуировало из России на родину гражданина США Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в контрабанде психотропных веществ под видом покупки бытовой химии в интернете.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Грандстаффа вывезли в самый разгар пандемии на одном из последних авиарейсов и сейчас он находится в Техасе.

Адвокат иностранца Антон Омельченко заявил в свою очередь, что Грандстафф покинул территорию России «официально и легально», получив выездную визу. «Если в России дело в отношении него прекратят и к нему не будет претензий, может он и вернется к своей супруге, которая также не может к нему прилететь из-за пандемии», — добавил он.

Гейлен Грандстафф — преподаватель английского языка, живший в Москве с 2011 года. В июле 2017 года его арестовали после того, как он заказал в интернет-магазине Alibaba средство для чистки самогонного аппарата. В чистящем средстве нашли гамма-бутиролактон, который в России признан психотропным веществом. В марте 2019 года его отпустили из СИЗО, а уголовное дело вернули в прокуратуру.