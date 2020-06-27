Российские туроператоры начали отменять зарубежные туры на июль

Крупные российские туристические компании начали аннулировать туры с вылетами в июле, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Операторы пошли на такой шаг, поскольку неясно, когда в России снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

По данным АТОР, туры отменяют компании Anex Tour, Pegas Touristik, Tez Tour, Coral Travel и «Интурист».

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение с конца марта. Авиакомпаниям разрешалось осуществлять только чартерные рейсы для вывоза застрявших за границей россиян.