Российские туроператоры начали отменять зарубежные туры на июль
Источник: АТОР
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Крупные российские туристические компании начали аннулировать туры с вылетами в июле, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Операторы пошли на такой шаг, поскольку неясно, когда в России снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
По данным АТОР, туры отменяют компании Anex Tour, Pegas Touristik, Tez Tour, Coral Travel и «Интурист».
Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение с конца марта. Авиакомпаниям разрешалось осуществлять только чартерные рейсы для вывоза застрявших за границей россиян.