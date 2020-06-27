Глава строительной компании «Пионер» Андрей Грудин совершил самоубийство

Гендиректор группы «Пионер» Андрей Грудин найден мертвым в своем рабочем кабинете в офисе компании в Москве. По предварительной версии, он совершил самоубийство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сергей Савостьянов / ТАСС

Бизнесмена нашли со смертельным огнестрельным ранением, сообщают «Ведомости». По предварительным сведениям, выстрел был произведен из законно зарегистрированного пистолета. Рядом с телом Грудина нашли предсмертную записку со словами о высокой долговой нагрузке, указывает «Интерфакс».

Главное управление СК по Москве начало доследственную проверку. Официально в ведомстве это не комментируют. В группе «Пионер» неофициально подтвердили, что Грудин найден мертвым.

Андрей Грудин — один из совладельцев группы «Пионер», которая строит жилье и коммерческую недвижимость в Москве и Петербурге. Он возглавлял компанию с момента ее основания в 2001 году. В портфеле «Пионера» около трех миллионов квадратных метров недвижимости. Среди проектов компании в Москве — жилой дом «Авангард», ЖК бизнес-класса «Life-Кутузовский», здание международной IB-школы Brookes.