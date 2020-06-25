В Петербурге двое активистов получили до четырех лет колонии по делу о связи с несовершеннолетней

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил участника движения «Весна» Владимира Казаченко и активиста Вадима Тишкина к четырем и трем с половиной годам колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Казаченко и Тишкина арестовали в феврале 2019 года по обвинению в сексуальной связи с 14-летней девушкой (на тот момент им обоим было по 18 лет). Затем в деле появились обвинения по статьям о наркотиках (228.1 и 228 УК РФ).

Издание «Бумага» сообщало, что «анонимные телеграм-каналы» после задержания Тишкина и Казаченко публиковали фотографию «оргии» с участием активистов и двух девушек. На снимке также присутствует предвыборный плакат Навального.

В итоге 25 июня 2020 года Казаченко и Тишкина признали виновным в совершении развратных действий без применения насилия с несовершеннолетней. Казаченко суд также счел виновным в сбыте наркотиков несовершеннолетнему и в склонении несовершеннолетнего к их употреблению. Тишкина признали виновным в хранении, производстве или сбыте наркотиков в крупном размере. «В чем именно его обвинили, не уточняется», — пишет «Бумага».

Издание 78.ru в феврале 2019 года сообщало, что при задержании у Тишкина нашли «пакетик с порошкообразным веществом бежевого цвета». Активист говорил, что наркотики ему подбросили. И Казаченко, и Тишкин вину отрицали.

По сообщению пресс-службы судов Петербурга от 25 июня, «подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись». Дело рассматривалось в закрытом режиме.