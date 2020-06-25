«Мемориал» признал якутского шамана Габышева политическим заключенным

Правозащитный центр «Мемориал» призвал освободить Александра Габышева, называющего себя шаманом, которого в начале июня отправили на принудительное лечение. Об сообщается на сайте организации.

«Правозащитный центр „Мемориал“ считает Александра Габышева политическим заключенным <…> Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений», — говорится в заявлении правозащитников.

По мнению «Мемориала», в случае Габышева убедительно не доказано ни одно из предусмотренных законом оснований для принудительной госпитализации.

Габышева в мае принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер, затем он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого врачебная комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а 2 июня Якутский городской суд разрешил принудительную госпитализацию, иск о которой подал диспансер.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников говорил, что в иске нет описания состояния здоровья Габышева. Там указано, что он страдает «переоценкой своей личности», планировал «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти».

Александр Габышев весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». По дороге его задержали, впоследствии завели на него несколько дел. Вторую, также неудачную, попытку дойти до Москвы Габышев он предпринял в декабре 2019-го, третью планировал на март 2020-го.