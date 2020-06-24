Минобороны объявило, что храм Вооруженных сил пришлось открыть для всех на день раньше из-за большого количества прихожан

Храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке Патриот открыли для всех на день раньше запланированного из-за большого количества прихожан. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Предполагалось, что для прихожан и посетителей храм откроют 25 июня после парада Победы 24 июня.

«За несколько часов работы (работы чего или кого, не уточняется — прим. „Медузы“) на парковке уникального музейного комплекса выстроилось около трех тысяч автомобилей», — приводит агентство объяснение военного ведомства.

Как утверждает Минобороны, храм посетили «более 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья».

Храм и музейный комплекс в парке «Патриот» открыли 22 июня. Как пишет «Интерфакс», в церемонии принимали участие президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ освятил храм 14 июня и объявил, что будет его настоятелем.

Храм строили с 2018 года. Предполагалось, что строительство будет идти на частные пожертвования, но, как выяснил Znak.com в начале 2020-го, они покрывают только половину стоимости. Собрать удалось около трех миллиардов рублей, еще три миллиарда выделили из бюджетов Москвы и Московской области.