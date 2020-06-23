Российские спортсмены пожаловались Путину на «катастрофическое положение» легкой атлетики

Российские легкоатлеты пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «катастрофическое положение», в котором после допинговых скандалов оказалась легкая атлетика. Выдержки из открытого письма, авторами которого названы спортсмены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, публикует ТАСС.

«3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по , — цитирует агентство письмо спортсменов. — С тех пор прошел год, поручение не выполнено <…> мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса».

Легкоатлеты напоминают, что пропустили Олимпиаду-2016 и рискуют пропустить Олимпиаду-2020, которая пройдет в 2021 году в Токио.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в начале 2020 года оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. В нейтральном статусе спортсменам разрешили выступать, если половину штрафа ВФЛА выплатит до 1 июля.

Как пишет «Коммерсант», «несколько дней назад ВФЛА призналась, что попросила World Athletics об отсрочке платежа, а World Athletics проинформировала, что отсрочку предоставлять не собирается».

Глава ВФЛА Евгений Юрченко сказал РИА Новости, что пока не комментирует письмо российских легкоатлетов Путину. «Что касается ситуации, то вы знаете, что она очень непростая. Мы уже на раз говорили, что ни в коем случае нельзя увязывать штрафы с нейтральным статусом», — добавил он.