Порноактеру Рону Джереми предъявили обвинение в сексуальном насилии

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Об этом сообщает Variety.

Речь идет о случаях в 2014-м, 2017-м и 2019 году. Обвинение Джереми предъявили по восьми пунктам, если его признают виновным, ему грозит до 90 лет тюрьмы.

Делом занимается заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который вел дело против продюсера Харви Вайнштейна в Лос-Анджелесе, отмечает Variety

Об обвинениях в адрес Джереми стало известно в мае 2020-го. Прокуратура Лос-Анджелеса также проверяла актера на причастность к преступлениям сексуального характера в 2018 году.