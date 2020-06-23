Минприроды предложило радикально сократить зоны, где можно не тушить лесные пожары

Минприроды предлагает радикально сократить так называемые зоны контроля, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Соответствующие поправки, пишет «Коммерсант», предлагается внести в Правила тушения лесных пожаров.

В проекте поправок, с которым ознакомилось издание, Минприроды предлагает относить к зонам контроля лишь «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». Такие участки, по оценкам «Гринпис Россия», составляют всего около 6% от всей площади лесного фонда.

По действующим в настоящий момент правилам, на зоны контроля приходится почти половина всего лесного фонда России. Именно на территории таких зон, напоминает «Коммерсант», летом 2019 года произошло почти 90% всех сильных пожаров.

Летом 2019 года площадь лесных пожаров в Сибири в пиковые моменты превышала два миллиона гектаров. В некоторых случаях власти не вели борьбу с огнем, ссылаясь на то, что пожары происходят в зонах контроля и тушить их экономически невыгодно.

Дым от пожаров накрывал крупные города Сибири, Урала и Поволжья. К ликвидации пожаров привлекали силы Минобороны России.

В августе Рослесхоз оценивал ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.