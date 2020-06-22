Семья аспирантки, в убийстве которой признался историк Соколов, не будет требовать с него компенсации

Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвинили бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, не будет требовать с него компенсацию морального вреда. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель потерпевших Александра Бакшеева.

«Родители Анастасии не будут взыскивать с Соколова компенсацию, гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет», — сказала она.

Олега Соколова арестовали в ноябре 2019 года. По версии следствия, во время конфликта из-за ревности 63-летний доцент Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко.

Девушка погибла, Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив его в Мойке.

Соколов написал явку с повинной. По его словам, конфликт с Ещенко произошел из-за того, что она «начала беситься» при упоминании его детей.