На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар. Сгорели метеокабинет и радиорубка

На российской станции «Мирный» в Антарктиде 21 июня произошел пожар. Об этом сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Сгорели несколько лабораторий, метеокабинет и радиорубка. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на кают-компанию, но там возгорание удалось потушить. Персонал станции был эвакуирован, никто не пострадал.

В сгоревшем помещении жили 11 человек (всего на станции находятся 23 человека). Они обеспечены одеждой и расселены по другим помещениям. Связь со станцией налажена. Там ликвидируют последствия пожара.

«Мирный» — первая станция СССР в Антарктиде, открытая в 1956 году. Она расположена на восточном побережье континента. Ближайшая к ней антарктическая станция «Дейвис» (Австралия) находится примерно в 680 километрах.

Сейчас в Антарктиде работает около 90 станций разных стран. У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных.