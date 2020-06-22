Мосгорсуд постановил пересмотреть вопрос об аресте счетов родственников Алексея Навального и Ивана Жданова
Источник: Интерфакс
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Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте банковских счетов родственников оппозиционера Алексея Навального и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Вопрос о блокировке счетов рассмотрит Басманный суд Москвы, который 27 февраля наложил обеспечительный арест на счета в рамках уголовного дела об отмывании денег в ФБК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
По решению суда на банковских счетах заморозили сумму в 75 миллионов рублей. Позднее арест сняли с пенсионных счетов матери Навального и отца Жданова.