Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение о выплате 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает российский Минюст.

Теперь, сообщает Минюст РФ, суд рассмотрит по существу приведенные российской стороной «доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права и неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа».

Международный третейский арбитраж в Гааге присудил компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа в 2014 году — в своем решении суд счел, что фактически Россия незаконно национализировала компанию. В апреле 2016 года это решение было отменено окружным судом Гааги, но в феврале 2020-го апелляционный суд подтвердил решение арбитража. Решение апелляционного суда Россия оспорила в Верховном суде Нидерландов — последней инстанции по данному спору.

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский не входил в число акционеров, подавших иск против России.

В рамках судебной тяжбы в мае 2020 года суд в Нидерландах наложил арест на бренды водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». Решение суда распространяется на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.