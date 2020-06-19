ЦБ понизил ключевую ставку до 4,5%. Сразу на один процентный пункт

Банк России объявил о снижении до 4,5%. Ставка снижена сразу на один процентный пункт.

Это самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 года, отмечают «Ведомости», а также самое низкое значение ставки с сентября 2013 года.

«В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%», — говорится в сообщении регулятора.

Предыдущий раз ЦБ РФ пересматривал ключевую ставку в конце апреля. Тогда она была снижена на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.