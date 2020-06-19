Тинькофф Банк запустит мессенджер в приложении. Сервис уже внесли в реестр Роскомнадзора

«Тинькофф» запускает мессенджер в своем банковском приложении. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает The Bell.

Мессенджер пока тестируют сотрудники банка, у пользователей он появится «в ближайшие несколько недель». Через мессенджер можно отправлять файлы, платежи и аудиоособщения.

«Роскомсвобода» 19 июня сообщила, что Роскомнадзор включил сервис АО «Тинькофф Банк» — Мобильный Банк в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Сервисы, включенные в реестр ОРИ, обязаны по запросу предоставлять ФСБ и другим силовым ведомствам переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, аудиосообщения и данные о платежах.

Это требование антитеррористических законов («закон Яровой»), которые также обязывают провайдеров хранить трафик пользователей. В Тинькофф Банке The Bell сказали, что данные о платежах никуда передавать не будут, это банковская тайна.