В отношениях президентов России и Белоруссии «ничего не искрит», сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко рассказал Лаврову о телефонном разговоре с Владимиром Путиным: «У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда».

В ответ на это Лавров заметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед», после чего Лукашенко начал перечислять проблемы России и Белоруссии.

«У вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас — президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас», — сказал белорусский президент (все цитаты по «Белта»).

Путин и Лукашенко поговорили по телефону днем 19 июня. Как сообщается на сайте Кремля, лидеры двух стран обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз.

Как уточнила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, «речи о газпромовском банке (Белгазпромбанк — прим. „Медузы“) во время разговора не шло».

Бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который выдвинулся на пост президента Белоруссии, задержали 18 июня. Белорусский Комитет госконтроля назвал Бабарико «руководителем противоправной деятельности».

Дело об отмывании денег и неуплате налогов в Белгазпромбанке завели после выдвижения Бабарико, сообщалось о задержании 15 бывших и действующих сотрудников организации. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.