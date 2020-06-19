Корреспондента «Дождя» Антона Баева вызвали в Центр «Э» после репортажа о покупке голосов за изменение Конституции

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») Москвы вызвал специального корреспондента «Дождя» Антона Баева для дачи показаний, сообщил «Интерфаксу» главред телеканала Тихон Дзядко.

Баева вызвали из-за материалов о том, что в Москве создают ложные аккаунты для электронного голосования по поправкам в Конституцию, для чего используют подставные СИМ-карты и данные пенсионеров.

16-17 июня «Дождь» выпустил серию материалов о том, что москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и проголосовать за поправки к Конституции. За регистрацию платят 75 рублей, за само голосование — еще 50 рублей, сообщал телеканал.

ГУ МВД Москвы 17 июня начало проверку этой информации по обращению Мосгоризбиркома. Через несколько часов в редакцию «Дождя» приехали полицейские, которые хотели отвезти Баева в отделение, но в итоге опросили на месте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июня назвал расследование «Дождя» «абсолютной чушью».