ФАС предложила смягчить требования о предустановке российских приложений на телефоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить об обязательной предустановке российских приложений только на телефоны, компьютеры и Smart TV. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном службой, пишет «Коммерсант».

Таким образом, под регулирование не попадут планшеты, умные часы и другие устройства.

Также ФАС предложила не предустанавливать приложения целиком, а показывать иконки для их скачивания или диалоговое окно, появляющееся при активации телефона.

Последнее предложение направлено на компанию Apple, которая пока не готова сотрудничать с ФАС в этом вопросе, сказал источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что постановление могут принять до 1 июля, а сами требования вступят в силу одновременно с законом — из-за коронавируса его вступление в силу отложили на 1 января 2021 года.

Предустанавливать российские приложения на свои устройства уже согласились Xiaomi, Samsung, Huawei и Vivo.