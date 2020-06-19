«Билайн» сообщил о сбое в Сибири и на Дальнем Востоке из-за «действий третьих лиц»

Абоненты «Билайна» в Сибири и на Дальнем Востоке столкнулись со сбоем в работе домашнего и мобильного интернета, сообщил оператор в своем телеграм-канале.

«Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц», — объяснили в «Билайне».

По данным портала Downdetector, сбои начались около 12:00 мск 19 июня. Чаще всего жалуются пользователи из Новосибирска, Красноярска, Хабаровская, Владивостока, Омска, Барнаула.