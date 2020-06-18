Верховная Рада не поддержала отказ Святослава Вакарчука от депутатских полномочий

Верховной Раде Украины не хватило голосов для досрочного сложения депутатских полномочий лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Об этом сообщает «112 Украина».

За проголосовали 175 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. Против высказались 59 депутатов, 90 воздержались и 48 не голосовали.

Вакарчук 11 июня подал заявление о сложении полномочий.

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