В «Единой России» назвали «нормальным» введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Правительство обсуждение этого вопроса отрицает

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что его партия считает возможным введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

«Если заработная плата выше 2- 3 миллионов рублей, — подоходный налог будет чуть выше, чем с плоской шкалы — это вполне нормально», — цитирует Неверова «Интерфакс». При этом руководитель парламентского большинства подчеркнул, что сумму, с которой может быть введена прогрессивная шкала налога, «нужно обсуждать».

В свою очередь в пресс-службе правительства заявили ТАСС, что введение в России прогрессивной шкалы подоходного налога «не обсуждается».

О том, что правительство рассматривает возможность повышения ставки налога с 13% до 15% для физических лиц с годовым доходом от 2-3 миллионов рублей (ежемесячной зарплатой от 165 до 250 тысяч рублей), 17 июня писали Forbes и РБК. Источники The Bell сообщали, что если такое решение примут, то президент РФ Владимир Путин может объявить об этом во время прямой линии, запланированной вскоре после голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.