Петербуржцу, оправданному по делу о нападении на полицейского, присудили 750 тысяч рублей

Тверской суд Москвы присудил петербуржцу Михаилу Цакунову 750 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по обвинению в нападении на полицейского в 2018 году. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Павел Ясман.

«Я недоволен таким решением, мы с Цакуновым обсудим и решим, будем ли подавать жалобу», — сказал Ясман.

Защита требовала 1,78 миллиона рублей за незаконный арест и еще 220 тысяч рублей из-за подписки о невыезде, находясь под которой Цакунов не мог в том числе найти хорошую работу.

Цакунова задержали 5 мая 2018-го на акции в Санкт-Петербурге. Затем его арестовали, по версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому.

В мае 2019-го Цакунова признали виновным и оштрафовали на сто тысяч рублей, освободив от выплаты, поскольку он 11 месяцев провел в СИЗО. В сентябре того же года вышестоящая инстанция отменила приговор и оправдала Цакунова.