Генпрокуратура назвала Мордовию, Чувашию и Камчатку самыми коррупционными регионами России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных российских регионов. Как говорится в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости, в 2019 году уровень коррупционной преступности составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, и он «в целом остается стабильным в последние годы».

В десятку регионов с самым высоким уровнем коррупции (коэффициент варьируется от 29,68 до 26,31) попали:

Мордовия

Чувашия

Камчатка

Архангельская область

Брянская область

Магаданская область

Новгородская область

Оренбургская область

Саратовская область

Тюменская область

Наименьший уровень коррупции (коэффициент колеблется от 6,41 до 9,94) наблюдается в следующих регионах:

Ингушетия

Хакасия

Алтайский край

Вологодская область

Московская область

Мурманская область

Пензенская область

Санкт-Петербург

Севастополь

Ямало-Ненецкий автономный округ

17 июня, выступая с докладом в Совете Федерации, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 2019 году у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на сумму более 20 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос в 70 раз.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году было выявлено 235 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По оценкам Краснова, число преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, выросло за год на 74%, преступлений, совершенных организованными преступными группами, — на 17%, а фактов взяточничества — на 11%.