Генпрокуратура назвала Мордовию, Чувашию и Камчатку самыми коррупционными регионами России
Генпрокуратура составила список самых коррупционных российских регионов. Как говорится в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости, в 2019 году уровень коррупционной преступности составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, и он «в целом остается стабильным в последние годы».
В десятку регионов с самым высоким уровнем коррупции (коэффициент варьируется от 29,68 до 26,31) попали:
- Мордовия
- Чувашия
- Камчатка
- Архангельская область
- Брянская область
- Магаданская область
- Новгородская область
- Оренбургская область
- Саратовская область
- Тюменская область
Наименьший уровень коррупции (коэффициент колеблется от 6,41 до 9,94) наблюдается в следующих регионах:
- Ингушетия
- Хакасия
- Алтайский край
- Вологодская область
- Московская область
- Мурманская область
- Пензенская область
- Санкт-Петербург
- Севастополь
- Ямало-Ненецкий автономный округ
«Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе.
17 июня, выступая с докладом в Совете Федерации, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 2019 году у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на сумму более 20 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос в 70 раз.
По данным Генпрокуратуры, в прошлом году было выявлено 235 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По оценкам Краснова, число преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, выросло за год на 74%, преступлений, совершенных организованными преступными группами, — на 17%, а фактов взяточничества — на 11%.