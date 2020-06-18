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Генпрокуратура назвала Мордовию, Чувашию и Камчатку самыми коррупционными регионами России

Источник: РИА Новости
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных российских регионов. Как говорится в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости, в 2019 году уровень коррупционной преступности составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, и он «в целом остается стабильным в последние годы».

В десятку регионов с самым высоким уровнем коррупции (коэффициент варьируется от 29,68 до 26,31) попали:

  • Мордовия
  • Чувашия
  • Камчатка
  • Архангельская область
  • Брянская область
  • Магаданская область
  • Новгородская область
  • Оренбургская область
  • Саратовская область
  • Тюменская область

Наименьший уровень коррупции (коэффициент колеблется от 6,41 до 9,94) наблюдается в следующих регионах:

  • Ингушетия
  • Хакасия
  • Алтайский край
  • Вологодская область
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Пензенская область
  • Санкт-Петербург
  • Севастополь
  • Ямало-Ненецкий автономный округ

«Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе.

РИА Новости

17 июня, выступая с докладом в Совете Федерации, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в 2019 году у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на сумму более 20 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос в 70 раз.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году было выявлено 235 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По оценкам Краснова, число преступлений, связанных с откатами в сфере госзакупок, выросло за год на 74%, преступлений, совершенных организованными преступными группами, — на 17%, а фактов взяточничества — на 11%.