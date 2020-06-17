Во Владивостоке отменили решение суда, который признал ложью слова журналистки, обвинившей соучредителя PrimaMedia в изнасиловании

Кассационный суд во Владивостоке отменил решение нижестоящих инстанций по делу журналистки Екатерины Федоровой, обвинившей соучредителя PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Об этом Федорова сообщила в фейсбуке.

Мигунов подал иск о защите чести и достоинства, потребовав от Федоровой миллион рублей.

В мае 2019-го Первореченский районный суд признал слова журналистки об изнасиловании не соответствующими действительности и обязал ее выплатить Мигунову 25 тысяч рублей.

Краевой суд Приморья позднее признал это решение законным.

В начале 2019 года Федорова рассказала, что Мигунов в октябре 2018-го избил ее и изнасиловал. Заявление в полицию она не подавала, потому что, по ее словам, чувствовала себя виноватой, а также потому, что Мигунов «сможет замять любое дело». Сам Мигунов обвинения отрицал.